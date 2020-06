Falck fyrer 300 ansatte i Danmark

KØBENHAVN:Falck skiller sig af med op mod 450 ansatte, hvoraf de 300 er i Danmark.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Årsagen til fyringsrunden er ifølge Falck konsekvenser af coronavirusset. Det har betydet, at der er lidt mindre at lave end før pandemien.

- Vi ser, at efterspørgslen efter vores ydelser vender tilbage, men det sker på et nyt normalniveau, som er lavere end før udbruddet af den globale pandemi og tilbagegangen i samfundsøkonomien.

- Dertil kommer, at den underliggende forretning har været vigende på grund af en række kontraktudløb, siger administrerende direktør Jakob Riis i pressemeddelelsen.

Falck er blandt andet ramt i sin forretning inden for assistancehjælp i Københavns Lufthavn, patienttransport samt vejhjælp og sundhedsydelser i de nordiske lande.

Falck har omkring 30.000 ansatte i 30 lande på verdensplan. Fyringsrunden svarer dermed til, at 1,5 procent af de ansatte mister jobbet.

Jakob Riis begrunder fyringerne med, at Falck skal tilpasse forretningen for at sikre selskabet til fremtiden.

- Vi har en forpligtelse til at sikre, at Falck fortsat er en økonomisk sund virksomhed, der kan investere i at skabe markedsledende services til sine kunder og være en god arbejdsplads for sine medarbejdere, siger Jakob Riis.

Falck er gået i dialog med fagforeninger om fyringerne. I Danmark vil afskedigelserne ske senere i juni.

/ritzau/