Faldende bilsalg risikerer at lukke hver femte bilforhandler

KØBENHAVN:Hver femte bilforhandler risikerer at måtte dreje nøglen om på grund af et stort fald i salget af biler.

Det fortæller organisationen Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at salget af nye biler i årets første fem måneder ligger 30 procent under niveauet fra samme periode sidste år.

Mere konkret er der blevet indregistreret lidt over 66.000 biler i år mod lidt over 96.000 biler sidste år.

- Faldet er temmelig alarmerende og har stor betydning for et erhverv, der beskæftiger tusindvis af danskere rundt i bilhuse og på værksteder.

- I en undersøgelse udført af Autobranchen Danmark svarer hver femte ydermere, at deres virksomhed risikerer at gå konkurs inden for et år, siger Gitte Seeberg, administrerende direktør i Autobranchen Danmark, i pressemeddelelsen.

Derfor mener hun, at der er brug for at kigge nærmere på de hjælpepakker til erhvervslivet, som umiddelbart står til at blive udfaset fra 8. juli.

Regeringen har dog sagt, at den er klar til at forlænge ordningen omkring lønkompensation til august, da den ikke mener, det er optimalt at lade ordningen slutte 8. juli.

Det er Autobranchen Danmark enig i.

- Udfases hjælpepakkerne allerede i juli, risikerer antallet af konkurser i autobranchen at stige, siger Gitte Seeberg.

Ifølge hende er mange virksomheder inden for autobranchen presset på likviditeten, fordi salget af biler er faldet så meget, som det er.

For at holde hånden under de pressede virksomheder foreslår organisationen, at betaling af registreringsafgiften udskydes i mindst seks måneder for at sikre den nødvendige likviditet.

- En udskydelse af betaling af registreringsafgiften er det mest optimale værktøj i den nuværende situation.

- Risikoen er meget lille for staten, da mange bilforhandlere allerede i dag stiller økonomisk sikkerhed.

- Udskydes betalingen af registreringsafgiften, får bilforhandlerne en større mulighed for at drive deres forretning på markedsvilkår igen, siger Gitte Seeberg.

/ritzau/