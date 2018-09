Falsk anmeldelse: Politi rykkede massivt på melding om skyderi

ASSENS: Nordjyllands Politi modtog torsdag klokken 10.21 en anmeldelse om et skyderi i Mariager.

- Det var en anmelder, der til politiet oplyste, at der var blevet afgivet skud på en adresse omkring adressen Spurvevej i Mariager, og at en bevæbnet person skulle have forskanset sig, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet sendte straks store styrker til området for at omringe det formodede gerningssted, og i den forbindelse var nogle veje i i området også kortvarigt afspærret, mens politiet arbejdede på stedet, ligesom en ambulance holdt parkeret i nærheden, såfremt der skulle være tilskadekomne personer.

I forbindelse med politiets indsats i området arbejdede betjente blandt andet på en adresse på Spurvevej.

- Efterforskningen kunne dog hurtigt klarlægge, at der ikke var hold i anmeldelsen - der var således ikke blevet afgivet skud, hvorfor ingen personer heller ikke er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, lyder det i pressemeddelelsen.

I den forbindelse er en person blevet anholdt, oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Henrik Skals.

Ude af området igen

Politiet kunne derfor afblæse indsatsen efter kort tid.

- Men i sådan en situation tager vi ingen chancer - vi reagerer på de oplysninger, vi får og sender naturligvis straks politi-styrker til stedet, siger Henrik Skals.

Politiet var på stedet i halvandens times tid, hvorefter politiet igen forlod området.

- Vi arbejdede kortvarigt i området. Vi skulle have fuldt overblik over hændelsesforløbet og foretaget afhøringer. Det er anmelderen af skyderiet, der er taget med på stationen til afhøring, og vi skal have afgjort, om han skal i behandling, eller vi skal sigte ham falsk anmeldelse, siger vicepolitiinspektøren.