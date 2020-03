Falsk medicin på nettet er en trussel mod dit helbred

Pakkerne ligner dem, du kender, og hjemmesiden ser helt almindelig og professionel ud. Så der ryger smertestillende, potensmedicin eller slankemidler i den digitale indkøbskurv.

Let og ligetil. Men desværre risikerer du, at indholdet slet ikke svarer til det, du kender, hvis du køber fra en webside, der ikke er kontrolleret eller godkendt. Her kan medicinen nemlig være forfalsket.

Det viser en ny rapport fra OECD og EUIPO. Og den forfalskede medicin finder også vej til danske forbrugere.

- Hvis man er uheldig at handle hos en ikke-godkendt forhandler, så ved man intet om, hvad produktet reelt indeholder, siger Karen Juul Jensen, som er specialkonsulent hos Lægemiddelstyrelsen.

Livstruende konsekvenser

Produkterne kan ligne dem, du kender, men være fremstillet uden godkendelser eller tilladelser, og oplysningerne på hjemmesiden kan være opdigtede.

Og den forfalskede medicin kan få konsekvenser for dit helbred.

- Når man ikke ved, hvad der er i, ved man ikke, hvordan det virker på en. Og det kan have store sundhedsmæssige - og måske endda livstruende - konsekvenser, siger Karen Juul Jensen.

- Bagmændene er drønprofessionelle, og både hjemmesiderne og pakkerne kan se så professionelle ud, at selv fagfolk har svært ved at skelne, fortsætter hun.

Derfor skal du altid tjekke, at siden har det grønne EU-logo, som er et lovkrav. Logoet er et grønt flag, nedenunder ser du et dannebrogsflag samt teksten "Klik her for at se, om dette websted drives på lovlig vis".

Mange kriminelle sider misbruger naturligvis også de officielle logoer, og derfor er det grønne logo gjort interaktivt.

Hvis du klikker på logoet, skal du blive sendt videre til Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte sider. Tjek, at den side, du ønsker at handle på, figurerer.

FAKTA: Vær varsom hvis du køber medicin på nettet - Tjek kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Hvis de er svære at finde, eller der linkes til et andet land, skal du være varsom. - Hvis medicinen er noget, der normalt kræver en recept, skal du ikke købe det på nettet. - På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over produkter, der tidligere er blevet vurderet som ulovlige. Det er ikke en udtømmende liste, men kan give et praj om, at der muligvis er noget galt, hvis dit produkt lægger sig tæt op ad de nævnte. - Køb kun på nettet fra sider med et grønt EU-logo. Det gælder både apoteker og godkendte detailforhandlere. - Se Lægemiddelstyrelsens liste over butikker, der er godkendt til at sælge medicin: laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/koeb-og-salg-af-medicin-paa-internettet/detailforhandlere-der-lovligt-saelger-medicin-paa-nettet/ Kilde: Lægemiddelstyrelsen. /ritzau fokus/ VIS MERE

Kviksølv i piller

Analyser har ifølge Lægemiddelstyrelsen vist, at indholdet af aktive stoffer kan variere helt ned på pilleniveau i den samme blisterpakke.

Så selv hvis du har taget en pille fra en pakke med god effekt, så kan du altså ikke være sikker på, hvilken effekt den næste pille har. Og der kan også vise sig bivirkninger ved andre af pakkens piller.

Tidligere analyser har vist forfalskede piller, der indeholdt alt fra kviksølv og rottegift til cement.

- Der er også set eksempler på, at piller indeholder vejmaling for at give dem en farve. Og det er selvfølgelig skadeligt at indtage, siger Karen Juul Jensen og tilføjer:

- De kriminelle bagmænd er ligeglade med, hvad konsekvensen er for den borger eller patient, der bruger medicinen. De blander det i, de har. Det kan være nogle andre aktive lægemiddelstoffer, end der oplyses på pakningen og i helt andre mængder.

/ritzau fokus/