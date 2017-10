Falsk nyhed erklærede politiker død: Nu får hun erstatning

KØBENHAVN: Johanne Schmidt-Nielsen har vundet en sag mod en dansk mand, som i januar stod bag en falsk nyhed om, at folketingspolitikeren fra Enhedslisten skulle være fundet død.

Ifølge nyheden var hun på mistænkelig vis fundet død nær Aarhus, hvor blodige stole blev båret bort fra gerningsstedet.

- Det er et kæmpemæssigt problem, at der florerer så mange falske nyheder, uanset om de har til formål at tjene penge til bagmanden, eller om det er falsk politisk propaganda.

- Det er et problem for vores demokratiske samtale og dermed os alle sammen, siger hun.

Dommen fra Retten på Frederiksberg lyder på 75.000 kroner i tortgodtgørelse.

De doneres til organisationen International Media Support, som kæmper for den frie presse og bekæmpelsen af falske nyheder.

11. oktober blev den danske mand dømt til at betale de 75.000 kroner inden to uger. Men pengene er endnu ikke dukket op, oplyser hun.

- Det er i allerhøjeste grad rimeligt, at han faktisk betaler de penge. Han har tilsyneladende tjent godt på at sprede falske nyheder, siger hun.

Afslørede ophavsmand

Det var Jyllands-Posten, som afslørede den falske histories ophavsmand, der er hjemmehørende i Tyskland. Hans formål var at tjene penge. Jo flere klik historien fik, jo flere annoncekroner kunne han tjene.

Hun håber, at den konkrete sag kan få andre til at reagere, når de ser eller hører om falske nyheder.

- Jeg ønskede at teste, om vores lovgivning er gearet til at reagere på fake news. Heldigvis har jeg vundet sagen, det kan forhåbentlig skræmme andre fra at sprede falske nyheder på denne måde, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

/ritzau/