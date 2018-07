Familie oplevede en usædvanlig fødsel

HIRTSHALS: At sælerne formerer sig i det 800.000 liter store sælanlæg på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals er i sig selv ikke usædvanligt. Men at fødslen foregår, mens akvariet stadig er åbent for publikum, er aldrig sket før.

Det skete torsdag 12. juli klokken 17.20, hvor den spættede sæl Maria fødte den unge, som hun havde båret på siden sensommeren sidste år.

Foto: Nordsøen Oceanarium

Fantastisk oplevelse

Fødslen blev fulgt nøje af familien Lindemark Pedersen og Hansen fra Århus, bestående af mor og far og drengene Lui og Viktor samt af formidler og guide ved akvariet, Maria Marsfeldt Skovfoged.

- Det er en helt fantastisk oplevelse at få lov til at overvære at en sælunge blive født, og så oveni købet på min yngste søn Luis 7-års fødselsdag. Det er som en ekstra fødselsdagsgave, og det bliver en af de dage man aldrig glemmer, fortæller Celia Hansen.

Familien er på ferie i sommerhus ved Kjul Strand, noget de er hver sommer.

Fødslen tog 30 minutter

Det er meget svært at bestemme kønnet, når ungen er nyfødt, så dette er endnu ikke kendt.

Fødslen tog i alt ca. 30 minutter, og når dieperioden er slut, skal ungen klare sig selv og jage sin egen føde i naturen.

Det er den næste måneds tid, at man kan opleve Maria tage sig af sin unge på nært hold i Sælariet på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.