Familie smidt i land efter slagsmål på krydstogt

SYDNEY: Det blev i familien, da der fredag udbrød et masseslagsmål på et krydstogtskib i farvandet ud for Sydney i Australien.

Blodet flød, og adskillige kom til skade, da 23 personer fra samme familie kom op at slås på skibet, der var på en ti dage lang tur i den sydlige del af Stillehavet.

Da skibet fredag lagde til kaj i Sydney, blev gruppen ført bort af politiet som følge af slagsmålet og flere dages chikane af andre gæster.

Både mænd, kvinder og børn deltog angiveligt i slagsmålet. På videooptagelser taget af andre passagerer ses besætningsmedlemmer forsøge at stoppe masseslagsmålet.

Generede medpassagerer

Der er også beretninger om, at den store familie i dagevis havde generet andre af de ombordværende.

- Folk hev deres børn ud af swimmingpoolen, fordi de græd og var bange, siger en af gæsterne på krydstogtskibet til The Herald Sun.

Flere af de aggressive familiemedlemmer var, inden politiet satte en stopper for løjerne, blevet sat i "husarrest", beretter avisen.

Et øjenvidne fortæller til tv-stationen ABC, at hun havde set syv separate slåskampe bryde ud mellem familiemedlemmerne på turen.

Politiet forsøger nu at hitte rede i bataljerne. Efterforskningen har indtil videre ikke ført til sigtelser.

Russisk kvinde gik til angreb

En talskvinde for fartøjets ejer, Carnival Cruise Line, oplyser, at balladen involverede en enkelt familie. Hun tilføjer, at det "altid er vores sidste udvej" at landsætte en hel gruppe passagerer.

For få dage siden blev et andet krydstogtskib tvunget til at vende tilbage til havnen i Sydney på grund af en tilsvarende hændelse.

Her opstod der slagsmål blandt passagerer, der stod i kø til et toilet. En russisk kvinde er sigtet for at angribe en mand med en vinflaske.

/ritzau/