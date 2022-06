Familie utilfreds med politiets efterforskning i sag om druknet fem-årig pige

FREJLEV/AALBORG:Familien til den fem-årige pige Fartun, der omkom ved en tragisk drukneulykke i et bassin tæt ved en børnehave i Frejlev, har nu klaget til Statsadvokaturen over Nordjyllands Politis efterforskning i sagen.

Det bekræfter familiens advokat Trine Binderup.

- Familien har klaget til Statsadvokaturen, fordi de mener, der er uoverensstemmelser mellem kommunens redegørelse i sagen og politiets efterforskning - blandt andet omkring tidsforløbet ved den ulykkelige hændelse, forklarer Trine Binderup, der oplyser, at statsadvokaten har fået klagen tilsendt.

Hun fortæller, at familien mener, de indledningsvist fik andre oplysninger end det, som politiets redegørelser efterfølgende har vist, og derfor ønsker familien, at sagen tages op til fornyet efterforskning.

Den fem-årige Fartun gik i Specialbørnehaven Væksthuset i Frejlev - en børnehave, der tager sig af børn, der enten har en diagnose eller er i udredning for en diagnose. Det vil typisk være indenfor autismespektrumforstyrrelser, men også et barn med ADHD eller tilknytningsforstyrrelser kan blive visiteret til en plads i Væksthuset.

Mandag 9. maj fik Nordjyllands Politi klokken 11.11 anmeldelse om ulykken i Frejlev. Den fem-årige pige fra specialbørnehaven var angiveligt kravlet over et hegn i børnehaven, hvorefter hun faldt ned i et bassin i nærheden. Her blev hun fundet livløs.

Redningsmandskab og politi blev straks kaldt frem til stedet, men pigens liv stod ikke til at redde. Og politiet har i sin redegørelse ikke fundet anledning til at sigte eller tiltale personer i sagen.

- Vi er i familien dybt ulykkelige og uenige i politiets afgørelse, og derfor har vi valgt at klage til statsadvokaten. Hvis den afgørelse går os imod, kan vi blive nødt til at køre en civil retssag mod kommunen, lyder det fra en repræsentant for familien Faduma Hussein.

Hun er kusine til den fem-årige piges mor.

Faduma Hussein oplyser også, at familien vil holde en demonstration på torsdag og fredag fra klokken 15 til 17 foran Aalborg Rådhus for at vise familiens utilfredshed med, hvordan sagen er blevet håndteret.

Hos Aalborg Kommune forholder forvaltningschef i Børn og Unge, Susanne Nielsen, sig til de foreliggende redegørelser.

- Både politiets efterforskning og vores egen interne redegørelse viser, at der er tale om en tragisk ulykke. Vores ønske er at skabe ro for ikke bare familien, der er ramt af denne tragedie, men også for personalet i børnehaven, lyder det fra forvaltningschefen.

Hos Nordjyllands Politi har lederen af efterforskningen i sagen Michael Karstenskov heller ikke mange kommentarer til familiens klage.

- Vi kan oplyse, at omstændighederne omkring ulykken er blevet grundigt undersøgt, og politiets konklusion er, at der er tale om en dybt tragisk ulykke. Efter en gennemgang af sagen har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, og vi har på den baggrund vurderet, at der ikke er grundlag for at sigte eller tiltale nogle for overtrædelse af Straffeloven eller anden lovgivning, oplyser leder af politiets efterforskning politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi.

De pårørende er blevet underrettet om politiets afgørelse. Nordjyllands Politi har ingen yderligere kommentarer til denne tragiske sag.

Statsadvokaturen skal nu foretage sine undersøgelser i sagen og give et svar indenfor de kommende 60 dage, oplyser familiens advokat Trine Binderup.