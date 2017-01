HIRTSHALS: En familie, der bor i et hus på Ved Skolen i Hirtshals, havde en temmelig ubehagelig oplevelse tidligt lørdag morgen.

Her kunne de høre, at nogen var ved at bryde ind, og observerede en flok på fire-fem mennesker, der stod udenfor huset. Familien fortrak til husets 1. sal og forskansede sig der, mens de kunne høre, at indbrudstyvene kom ind og var i husets stueplan. Tyvene forsvandt dog ret hurtigt igen, siger vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Indbruddet skete klokken 05.25, så skulle der være et avisbud eller en tidlig hundelufter, der har observeret noget på stedet, så hører politiet gerne nærmere - Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.