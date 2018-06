Familieejet butikscenter er næsten en halv milliard værd

HJØRRING: Butikscentret Metropol i Hjørrings centrum er blevet mere værd. I hvert fald er værdien af centret blevet opskrevet i årsregnskabet for 2017 fra Butikscentret Metropol A/S, der ejer det 46.500 kvadratmeter store center, der er Vendsyssels største.

Ved starten af 2017 stod Metropol med en markedsværdi på 470,1 millioner kroner. Ved udgangen af året er den opgjort til 483,6 millioner kroner.

Den værdistigning går direkte ind i Metropols resultat, og derfor er overskuddet efter skat i centerselskabet vokset med 53 procent fra 2016 til 2017, hvor overskuddet lyder på 31,7 millioner kroner.

Metropols drift - lejeindtægter minus driftsomkostninger - er ikke forbedret i løbet af 2017. Uden opskrivningen af butikscentrets værdi ville driftsresultatet nemlig være endt på samme niveau som i 2016.

Selskabet oplyser ikke præcist, hvorfor værdien af Metropol er blevet opskrevet. Det fremgår dog indirekte af årsregnskabet, at det skyldes, at der budgetteres med stigende lejeindtægter inden for den næste 10 års periode.

Egenkapitalen i centerselskabet er nu på 81,2 millioner kroner og gælden på 483 millioner kroner.

Butikscentret Metropol er udviklet af A. Enggaard og åbnede i 2008.

Centret blev dengang købt af seks investorer, blandt andre den konkursramte ebh-fonden, for over 600 millioner kroner. I dag opgør ejeren som nævnt markedsværdien til 484 millioner kroner.

I kølvandet på finanskrisen gik fem af de seks investorer ned. Kun den sjette investor, Wagner Ejendomme ejet af Sven Wagner, kunne holde hovedet oven vande.

I tillæg til problemerne i ejerkredsen havde investorerne hentet bankfinansieringen i centret hos ebh bank og Fjordbank Mors. Begge disse banker gik konkurs, og derfor endte Metropols bankgæld hos statens finansielle skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet.

Efterfølgende overtog Sven Wagner alle aktierne i selskabet bag Metropol. I dag er disse aktier efter et generationsskifte ejet af Sven Wagners døtre.