THY-MORS: Hvis en forslag om at opløse foreningen bliver vedtaget på den kommende generalforsamling i Mors Thy Familielandbrug, vil det betyde slut på mere end 100 års landboorganisatorisk arbejde i Thy, Hanherred og på Mors.

De tidligere foreninger i de tre områder fusionerede for år tilbage, men siden da har det knebet med at få nye og især unge medlemmer.

En intern undersøgelse viser, at den gennemsnitlige alder i foreningen i dag er omkring 65 år:

- Man kan godt sige, at det er rettidig omhu, forklarer næstformand Lars Gravesen fra Skinnerup ved Thisted, som i øvrigt henviser til formanden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden, Jens Ole Kristensen fra Sønder Dråby på Mors, men han skriver i et indlæg i medlemsbladet for LandboThy, at forsøget på at skaffe nye medlemmer ikke er lykkedes.

I stedet for at fusionere endnu en gang, har bestyrelsen valgt at foreslå, at medlemmerne kan blive fritstillet og blive medlemmer af andre foreninger.