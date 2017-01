AaB kom for sent i gang

Her går det strygende

Kina appellerer til Trump om at snakke Taiwan via Kina

Politiet formoder, at hendes lig er blevet anbragt i søen, kort tid efter drabet som formentlig er sket 10. juli eller i dagene umiddelbart efter.

- I er velkommen til at sende en tanke til Emilie og familien ved at få sendt en blomst gennem en af de lokale blomsterhandlere i Korsør. Så tager de sig af levering til kirken, skriver hendes faster på Facebook.

Begravelsen finder sted klokken 11 i Sankt Povls kirke og vil udelukkende være for personer, der har en relation til familien og Emilie Meng ifølge hendes faster.

