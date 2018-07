Familier må besøge fodbolddrenge efter lægetjek i Thailand

Lægerne i Thailand gav onsdag grønt lys for familiebesøg efter helbredsundersøgelser af de 12 fodbolddrenge og deres træner, der er blevet reddet ud af en oversvømmet grotte i Thailand.

Det rapporterer CNN.

Bekymringen for infektioner har hidtil betydet, at drengene har været adskilt fra deres familier af et vindue på det hospital, hvor de er indlagt.

- Vi har ikke fundet nogen tegn på alvorlige infektioner, udtaler en talsmand for sundhedsmyndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han henviser til den anden gruppe af drenge, der blev reddet ud af grotten mandag.

Tirsdag blev de sidste fire fodbolddrenge og deres træner reddet ud af grotten efter at have været fanget derinde i mere end to uger.

Disse drenge er også sluppet uskadt fra opholdet i grotten og har normale kropstemperaturer.

Skanninger af to drenge, der blev reddet ud søndag, viste tegn på lungeinfektioner.

Nye skanninger viser dog, at drengene er i bedring.

De to drenge skal dog fortsætte i medicinsk behandling i mindst en uge, oplyser sundhedsmyndighederne.

/ritzau/