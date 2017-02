HJØRRING: Da familierestauranten Mongolian Barbecue i 2013 åbnede op i nye, store lokaler på Springvandspladsen i Hjørring, så var det vigtigt for indehaver Phuong Thai Hoang, at det var roligt og hyggeligt for gæsterne at komme på besøg. Men med tiden har han dog alligevel måtte erkende, at antallet af borde i restauranten ikke lever op til efterspørgslen. Derfor udvider han til foråret med yderligere 80 pladser.

- Det må ikke gå ud over roen for mine gæster, så den gamle del af restauranten forbliver som den er i dag, mens den nye del kommer til at ligge for sig selv på den anden side af buffeten, som også bliver gjort større med flere retter, forklarer Phuong Thai Hoang.

De nye borde kommer til i bunden af restauranten i nye 130 kvadratmeter, som bliver lagt til restauranten.