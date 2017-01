HJØRRING: Der var gevinst, da en specialpatrulje fra Lokalpolitiet i Hjørring ved 20-tiden torsdag foretog ransagning på en adresse i Toftegade i Hjørring.

Der blev beslaglagt godt 400 gram hash, knap fem gram kokain og 100 tabletter samt digitale vægte og poser.

Mængden af euforiserende stoffer samt udstyret gør, at de to tilstedeværende mænd på adressen er blevet sigtet for at være i besiddelse af de ulovlige stoffer med henblik på videresalg.

Det drejer sig om to mænd fra Hjørring på henholdsvis 20 og 25 år. Ingen af mændene boede dog på adressen.

Ifølge den daglige leder af beredskabet i Hjørring, politikommissær Torben Larsen, kan de to mænd erkende, at de har været i besiddelse af det beslaglagte, men de nægter at have haft videresalg for øje.

Specialpatruljen foretog ransagningen på baggrund af et tip.