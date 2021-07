Fantomstart sikrer håndboldherrerne storsejr i OL-åbner

TOKYO: Danmarks forsvarende olympiske mestre i herrehåndbold kom lørdag i gang med titelforsvaret på overbevisende facon.

Nikolaj Jacobsens tropper ydmygede værtsnationen, Japan, med de voldsomme cifre 47-30 efter 25-14 ved pausen.

De 47 kasser er ifølge det svenske nyhedsbureau TT rekord i OL-regi. Tidligere havde Sverige rekorden for flest mål med 44 træffere, men den rekord har Danmark altså nu overtaget.

Det danske hold stillede op som tårnhøj favorit og eliminerede enhver tvivl om udfaldet allerede i kampens første ti minutter.

De danske stjerner virkede fokuserede fra kampens start, og det var ikke til at se, at spillerne kom med en lang sæson i benene, men den japanske modstand var også til at overse i begyndelsen.

Mikkel Hansen slog an med de første to kasser, og efter fem minutter lyste måltavlen 5-0, og så havde den japanske målmand endda haft to store redninger.

Siden begyndte japanerne trods alt at score, men danskerne scorede efter behag og øgede stødt føringen. Den voksede til hele 19-6, da Henrik Møllgaard scorede et af sine sjældne kontramål.

Derpå fulgte fem minutter, som Japan vandt 6-3 til reducering til 12-22, og Nikolaj Jacobsen kaldte til timeout for at genvinde momentum. Med sit femte mål i kampen medvirkede Mathias Gidsel derpå til pauseføringen på 11 mål.

Kevin Møller erstattede Niklas Landin i målet fra anden halvlegs start, og et par redninger fra Møller hjalp Danmark til at veksle 26-16 til 29-16. Møller skulle senere også komme på måltavlen ved at score i et tomt mål.

Danmark cruisede storsejren hjem i anden halvleg uden at bruge for mange kræfter, og spilletiden blev spredt godt ud. Blandt andet Mikkel Hansen fik lov at hvile efter pausen, da han havde scoret seks mål.

Stregspilleren Magnus Saugstrup samt backerne Jacob Holm og Mathias Gidsel stod stærkt i billedet. De scorede henholdsvis otte, ni og seks gange.

Alle danske markspillere kom i øvrigt på tavlen undtagen Morten Olsen, der blev sparet, da han er ved at komme sig efter en skade.

Tidligere lørdag sled Sverige sig til en sejr på 32-31 over Bahrain i samme gruppe, mens Egypten efter en lige første halvleg slog Portugal med 37-31. Netop Egypten venter i Danmarks næste kamp på mandag.

