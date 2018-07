Far og søn kæntrede i kajak - reddet af båd

LYNGSÅ: Tre personer måtte mandag aften reddes i land af redningsbåden fra Sæby Redningsstation.

Ved 18-tiden havde en person på Lyngså Strand set, at en far og hans søn var kæntret i kajakker omkring 100 meter ud for stranden.

På grund af fralandsvinden kunne de ikke svømme i land - de drev længere ud i Kattegat.

Samtidig havde anmelderen set en anden svømmer ude i vandet, som også havde problemer på grund af vind og strøm.

Redningsstationen sendte redningsbåden FRB11 ud i retning mod Lyngså Strand.

"Vi fandt hurtigt far og søn ved kajakkerne og sønnen var kold og våd. Vi tog dem og kajakkerne ombord og begyndte indpakning og opvarmning af drengen. Imens talte vi med anmelderen, som dirigerede os omkring 500 meter længere sydpå, hvor vi fandt svømmeren. Han var meget afkræftet, underafkølet og forbrændt af de mange brandmænd som er i havet", skriver Sæby Redningsstation på Facebook og tilføjer:

"Vi bjærgede ham ombord og begyndte førstehjælp til ham. Vi vurderede at svømmeren skulle tilses yderligere og derfor fik en ambulance forbi stationen. Manden blev kontrolleret af behandler og paramediciner og i samråd med deres lægevagt blev det vurderet, at det var forsvarligt at sende ham hjem igen."

Ved 20-tiden mandag aften var redningsaktionen afsluttet.