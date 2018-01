Far og søn påkørt af to omgange

FREDERIKSHAVN: Politiet har sigtet to frederikshavnske mænd på 21 og 19 år for med bevidst, at have kørt to personer ned lørdag aften kort før midnat. Det oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn. I krydset Danmarksgade og Tordenskjoldsgade blev først en 35-årig mand fra Elling ramt.

Bilen fortsatte 10-20 meter med manden på køleren.

Manden klamrede sig formentlig fast til den ene vinduesvisker.

Den 35-årige var med sin far i byen, og faren løb efter påkørslen efter bilen.

Bakkede mod faren

Da den bremsede røg sønnen af køleren og ned på jorden. Herefter valgte chaufføren at bakke mod den 69-årige far fra Jerup.

Han blev ramt, og væltet omkuld på kørebanen. Herefter stak de to mænd på 19 og 21 år af fra stedet.

Via vidneforklaringer lykkedes det en politipatrulje at finde frem til de to mænd, som kørte i en stor BMW. Både far og søn slap temmelig heldigt fra påkørslerne.

Sønnen slap uden fysiske skader, mens faren fik et flækket øjenbryn.

De to unge mænd i bilen mistænkes for at være påvirket af euforiserende stoffer, og de har derfor fået udtaget en blodprøve.