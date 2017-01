STRANDBY: - Jeg har haft båd siden 1991, men det har altid været en brugt. Nu får vi for første gang muligheden for at starte med et helt nyt skib, som vi selv er med til at designe helt fra bunden af. Så må vi se, om vi rammer rigtigt.

Det siger Ejner Klitlund, 50-årig fiskeskipper fra Strandby, der netop har bestilt en ny fiskekutter, der skal færdiggøres på JOBI Værft i Strandby og være klar til at fiske om et års tid.

Det bliver Ejner Klitlunds sjette kutter. Tre af de fem foregående har været træskibe og to af stål, men den nye FN 267 "Emilie" bliver noget helt andet.

23,75 meter lang og 7,20 meter bred og omkring 200 ton måler og vejer det nye skib, som bliver designet med en dybgang, så den akkurat kan anløbe Strandby Havn.

- Hænderne skruet rigtigt på

Som 50-årig kunne Ejner Klitlund godt have fortsat med den nuværende FN 267 "Emilie" de næste 10 år og derefter lade sig pensionere, men når han alligevel har kastet sig ud i en investering på et tocifret millionbeløb, skyldes det ikke mindst sønnen Rasmus, der er 23 år.

Rasmus blev Årets Fiskerilærling, da han i december 2015 tog det Blå Bevis på EUC Nordvest i Thyborøn - og fik masser af roser med på vejen fra Danmarks største fiskeskipper, Henning Kjeldsen, der havde fornøjelsen af at have den unge strandbydreng med som lærling på S 349 "Gitte Henning".

- Jeg husker første gang, vi skulle have en trawl i søen. Det første jeg bemærkede var, at hænderne sad rigtigt på Rasmus. Endelig er der en ung mand, der både vil og kan, sagde jeg til min bedstemand, da han kom i styrhuset, sagde Henning Kjeldsen dengang til FiskerForum.dk.

Generationsskifte

Rasmus Klitlund fortsatte uddannelsen på Skagen Skipperskole og har i dag papir på, at han er fiskeskipper, akkurat som faderen Ejner og hans faste makker gennem alle årene, Jesper Pedersen.

Rasmus er uddannet på handelsgymnasiet og havde egentlig planlagt, at han skulle være revisor, men nu er det fiskeriet, der trækker, og tanken er, at familien Klitlund laver et glidende generationsskifte.

- Nu er vi tre mand med skipperpapirer, og det betyder, at vi kan skiftes til at holde en friuge indimellem, siger Ejner Klitlund, der har været fisker, siden han forlod skolen - bortset fra en pause på to år, hvor han døjede med ryggen og i stedet kørte post ud.

- Jeg skal stadig passe lidt på, men heldigvis kan jeg klare det meste fra styrehuset i dag, og jeg er jo glad for at fiske. Det er min hobby, hvis bare vi kan slippe for alt bøwlet, siger Ejner Klitlund. Der vil glæde sig ekstra meget, når vi om et lille års tid igen nærmer os julen og den nye fiskekutter er ved at være klar.

Lokal arbejdskraft

Skroget til det store skib bliver lavet i Polen, og planen er, at det omkring 1. august anløber Strandby Havn, hvor JOBI Værft står klar til at gå om bord og gå i gang med apteringen og udrustningen sammen med en bred vifte af fortrinsvis lokale underleverandører.

Hovedmotoren bliver en 750 hestekræfters Cummins, som Strandby-virksomheden Hans Østergaard leverer med gear, propeller, lysmotorer med mere.

Scanel fra Frederikshavn står for el-arbejdet, mens A/S Scan i Hvide Sande leverer tromler og hydraulik.

Vestværftet i Hvide Sande har tegnet og designet fartøjet, og planlægningen af hvordan de mange stumper skal samles er i fuld gang.

Mere fleksibelt fiskeri

- Vi får et helt nyt skib, der er mere effektivt og som kræver mindre vedligeholdelse. Og så vil vi nemmere kunne skifte til andet fiskeri. I dag er det mest industrifisk, vi går efter, men med det nye skib bliver det mere fleksibelt at skifte til konsum- og hummerfiskeri og dermed mere rentabelt, siger Ejner Klitlund.

Navnet "Emilie" er i øvrigt ingen tilfældighed.

Emilie er nemlig Ejners datter på 26 år, som også er uddannet fiskeskipper.

I dag underviser hun på søfarts- og maskinmesterskolen Martec.