Far til to blev kørt ihjel på McDonald’s

HOLBÆK: To mænd sigtes for helt bevidst at have påkørt en 39-årig mand i Holbæk sent torsdag aften. Offerets skader var så alvorlige, at han døde kort efter, oplyser politiet.

Forud for påkørslen havde de to parter stirret ondt på hinanden på en McDonald’s-restaurant i nærheden.

Her var den 39-årige gæst sammen med sine børn, og på et tidspunkt havde han en konfrontation med to mænd på 26 og 27 år.

De udvekslede bemærkninger, inden de skiltes, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Hvad der blev sagt, ved vi endnu ikke, siger Carsten Andersen, der er talsmand for politiet, fredag formiddag.

Senere mødtes faren med de to andre ved benzinstationen Circle K. Kort efter påkørte de to yngre mænd den 39-årige på Valdemar Sejrsvej, og på sygehuset blev han erklæret død.

De to anholdte er fra henholdsvis Brøndby og Roskilde. De sigtes for vold med døden til følge, og de skal fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag i Retten i Holbæk, oplyser politiet.

- Det er en meget alvorlig sag, siger Carsten Andersen om den sigtelse, der er rejst.

Umiddelbart har han ikke oplysninger om, hvad mændene har forklaret, og hvad de siger til sigtelsen.

I øvrigt efterlyser politiet vidner, der overværede skænderiet på McDonald’s. Det fandt sted et par timer før påkørslen, der skete klokken 22.50.

I første omgang kørte de to mænd videre, da de havde ramt faren til de to børn. Men senere kontaktede de selv politiet og blev altså anholdt.

/ritzau/