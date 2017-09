Farfar får ekstra straf for overgreb på barnebarn

AARHUS: Igennem mere end syv år krænkede en farfar fra Aarhus sit barnebarn, fastslår Vestre Landsret, der har skærpet straffen til en 62-årig mand.

Landsretten har idømt manden fængsel i seks år, hvor byretten i Aarhus i december mente, at fem år og seks måneder var passende.

Ved dommen, der er afsagt tirsdag, er farfaren desuden blevet udvist af Danmark.

Det var barnet, der som 16-årig selv gik til Østjyllands Politi med sin historie i april sidste år. Kort efter blev farfaren anholdt, og han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Fra hun var syv-otte år begyndte han at befamle pigen og at krænke hendes blufærdighed. Da hun var blevet 11, gik han videre. Da blev det til samleje og andet seksuelt forhold end samleje.

Under sagen i byretten nægtede farfaren, at han også havde forsøgt at voldtage barnet, men såvel byretten og nu senest landsretten har fundet ham skyldig også i den forbrydelse.

Overgrebene skete under biografture, under bilkørsel, på ferie i Spanien og ved andre lejligheder.

Pigens forældre var skilt, og hun boede hos moren. Retten har nu tilkendt hende 100.000 kroner i godtgørelse for den tort, hun blev udsat for.

Farfaren gav jævnligt barnet penge og gaver, men det var ikke en slags betaling for, hvad han gjorde ved hende, har han forsikret.

/ritzau/