AALBORG: Tirsdag efterlyste Nordjyllands Politi to flasker med livsfarlig kasseret medicin, der forsvandt fra Aalborg Sygehus, inden de skulle destrueres.

De to flasker er nu blevet afleveret til Nordjyllands Politi.

- Der kom en mand ind med dem, som havde fundet dem - od de var blevet stillet et sted, hvor det givetvis var meningen, at man skulle finde dem, siger vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi.

Manden, der afleverede medicinen, havde ikke noget med flaskernes forsvinden at gøre, og han kunne i øvrigt ikke bidrage med oplysninger, der kan føre til en opklaring af, hvem der stjal flaskerne.