Farlig orkan vil ramme de vestindiske øer

MIAMI: Orkanen Irma, der onsdag morgen rammer de tidligere dansk-vestindiske øer og Puerto Rico, beskrives af meteorologer som ekstrem farlig.

Irma er tirsdag opgraderet til en kategori fem storm - den højeste kategori. Der ventes vindstyrker på op til 280 kilometer i timen.

Orkanen har foreløbig kurs mod Cuba og den amerikanske stat Florida, men det er fortsat usikkert, om den følger denne bane i de kommende dage.

- Irma er blevet en ekstrem farlig kategori fem orkan, lyder det fra USA’s nationale stormcenter, NHS.

Netavisen St. Croix Source på De Amerikanske Jomfruøer - det tidligere dansk Vestindien - skriver tirsdag, at øernes beboere er blevet opfordret til at gøre alt for at sikre huse og ejendom, inden orkanen rammer tidligt onsdag lokal tid.

- Dette er ikke lejligheden til at gå udenfor og forsøge at lege med orkanen. Det er ikke tiden til at kravle op på et surfbræt, siger den lokale guvernør, Kenneth Mapp.

Det er kun få måneder siden, at 100-året for Danmarks salg af Jomfruøerne til USA blev markeret.

Kort efter orkanen går i land på Jomfruøerne onsdag, bliver den amerikanske østat Puerto Rico ramt.

- Beslutningerne, vi tager i løbet af de næste timer, kan gøre forskellen mellem liv og død. Dette er en ekstremt farlig storm, siger Puerto Ricos guvernør, Ricardo Rossello, ifølge AP.

For at hjælpe beboerne med at ruste sig mod stormen har myndighederne i Puerto Rico indført prisstop på basale madvarer, vand, medicin, el-generatorer og batterier.

Rossello satte allerede mandag det amerikanske øsamfund i alarmtilstand, og nationalgarden er gjort klar til indsats.

Guvernør Rick Scott erklærede mandag den amerikanske stat Florida i alarmtilstand. Mange borgere brugte tirsdagen - fridagen Labour Day - til at tømme hylderne i supermarkederne og til at oplagre vand og andre forsyninger i tilfælde af, at orkanen rammer i weekenden.

De første øsamfund til at blive ramt af orkanen er Antigua og Barbuda, Montserrat, St. Kitts Nevis og andre småøer i den østlige del af Caribien. Det sker formentlig tirsdag aften lokal tid. Herefter står De Britiske og De Amerikanske Jomfruøer for tur.

Orkanen Irma kommer mindre end to uger efter, at orkanen Harvey ramte det sydlige Texas og Louisiana. Det førte til enorme oversvømmelser og skader. Mindst 60 er omkommet.

