Farlig kemi fundet i plastik- og sportsbolde

Seks plastikbolde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet, indeholder ftalater i alt for høje mængder.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

Ftalater er blødgørende stoffer, som kan være hormonforstyrrende.

De kan blandt andet påvirke udviklingen af kønsorganer hos fostre og nedsætte frugtbarheden. Desuden peger flere studier på, at kemikalierne også kan påvirke hjernen negativt.

Det er bekymrende, at varer på det danske marked kan være skadelige, mener projektleder og testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk Kemi Christel Søgaard Kirkeby.

- Det er rigtig trist og bekymrende. Vi vil gerne kunne stole på, at det, som vi køber i butikkerne i Danmark, er lovligt og sikkert, siger hun til TV 2.

Boldene kan udsende skadelige dampe, som kan indåndes eller optages gennem huden. Det kan også være farligt at sutte på boldene.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har i sin undersøgelse testet 34 legetøjs- og plastikbolde. De resterende 28 var enten helt fri for ftalater eller havde dem i meget små mængder.

De seks potentielt skadelige bolde er en grøn og en pink plastikbold fra webshoppen Chao Chao, "Supercup" plastikbold fra VN Legetøj, "football" plastikbold fra VN Legetøj, "Guardian Fodbold" fra Tranberg Dahl og en gul plastikbold fra Harald Nyborg.

- Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler generelt, at du skiller dig af med legetøj, der bliver vurderet ulovligt, siger Christel Søgaard Kirkeby.

Kemikaliefundene er anmeldt til Miljøstyrelsen, der vil forsøge at få boldene fjernet fra markedet, hvis de viser sig at være ulovlige.

Det er under en uge siden, at styrelsen oplyste, at den havde lavet analyser af 12 versioner af skumlegetøjet Squishies, der er populært blandt børn.

Alle afgav kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at de kan udgøre en stor sundhedsrisiko for børnene.

Resultaterne bliver sendt til alle EU-lande, så de bliver gjort opmærksomme på problemet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde i den forbindelse, at "med så dårlige resultater lyser alle advarselslamper".

Efter at sagen med de potentielt sundhedsskadelige bolde er kommet frem, kalder Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, ministeren i samråd.

- Vi har behov for, at ministeren i højere grad griber til handling over for branchen, som ikke løfter sit ansvar. Min opfattelse er, at vi straffer for sjældent og for lidt, når virksomheder overtræder reglerne, siger han.

Socialdemokratiet ønsker fælles varedeklarationer i EU, at sanktioner mod virksomhederne fremrykkes, og at branchen kaldes ind til en dialog om ansvar hos ministeren.

/ritzau/