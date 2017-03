AALBORG: Selvom vejen hver dag bruges af børn på vej til og fra Vester Mariendal Skole, kører mindst 162 bilister hver uge over for rødt i t-krydset ved Over Kæret og Enggårdsgade. Det viser en måling, som Aalborg Kommune foretog i januar.

- Vi gjorde det blandt andet fordi, en gruppe af skolens forældre kontaktede politiet, fortæller trafikingeniør Ulrich Clausen.

Han forklarer, at målingen, som fortages ved hjælp af sensorer i vejen, kun omfatter de 162 bilister, som kørte over for rødt fra den ene retning på Over Kæret. Den anden retning har man ikke talt med, så antallet af lovovertrædere kan sagtens være højere.

- Af de 162 rødkørsler, vi registrerede, var der 72, som foregik i det første eller andet sekund efter, lyset var skiftet til rødt. Men de 90 resterende foregik i det øvrige tidsrum - og efter at lyset fra den anden side er skiftet til grønt - og det er jo dér, det bliver virkelig farligt, understreger Ulrich Clausen.

Strækningen på Over Kæret passeres hver uge af 45.000 bilister. Og selv om 162 rødkørsler ikke er mange set i den sammenhæng, har Aalborg Kommune naturligvis orienteret politiet om resultatet af målingerne.

- Det formentlig et kryds, der bør holdes bedre øje med. Så nu har politiet fået oplysningerne, så de kan vurdere, om der er behov for mere kontrol, siger Ulrich Clausen.

Han oplyser, at Aalborg Kommune pt. ikke selv har planer om at lave en kampagne mod at køre over for rødt lys. Blandt andet fordi, der - modsat hvad man har oplevet i andre storbyer - ikke er sket en stigning totalt set.