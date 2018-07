Farligt vejr har ramt Danmark: Skybrud flere steder

Noget af en skyller.

Sådan kan vejrsituationen over den vestlige del af landet lørdag aften beskrives.

Især i de syd- og vestlige egne af Jylland falder der meget regn akkompagneret af lynnedslag.

Det fortæller Henning Gisselø, der er vagthavende ved Danmarks Metrologiske Institut (DMI).

- Uvejret ligger lige nu i et bredt bånd, der strækker sig fra Holstebro, nedover til Billund og så videre til Sønderborg, siger han omkring klokken 18.

Henning Gisselø fortæller, at alt tyder på, at der lokalt har været tale om skybrud, ligesom det også lyner en hel del.

Skybrud defineres ved, at der kommer mere end 15 millimeter på en halv time.

Det voldsomme vejr skyldes, at en koldfront er ved at passere Danmark. Det har fået DMI til at udsende en varsling om farligt vejr i form af skybrud, torden og vindstød.

Det mest voldsomme vejr ser ud til holde sig til Jylland og muligvis Fyn. Det betyder dog ikke, at Østdanmark går fri.

- Der skal nok komme regn og torden til alle, men antallet af millimeter nedbør bliver størst i Sønderjylland, ser det ud lige nu, fortæller Henning Gisselø.

Regnen kan også få trafikale udfordringer, lyder det fra politiet.

- Det regner kraftigt flere steder i politikredsen. Det giver fedtede veje efter lang tids tørke, så pas på derude og kør forsigtigt, skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Det voldsomme vejr lagde til kajs fra vadehavet i Esbjerg omkring klokken 16 lørdag.

Uvejret ventes at ramme det fynske omkring klokken 19 lørdag aften.

Det våde vejr er dog ikke noget, man skal vænne sig til. Når det bliver søndag morgen, står den på endnu en sommerdag.

- Det bliver næsten, som vi har været vant til. Temperaturen falder lidt, i forhold til de sidste dage, så det bliver omkring de 25 grader, siger Henning Gisselø.

/ritzau/