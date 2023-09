Fart på nye butiksplaner: - Nu går vi gang

Nu bliver en tidligere politistation i Hirtshals jævnet med jorden.

Efter nyheden om, at det bliver Lidl, der åbner i den tidligere Aldi-forretning på Doggerbanke i Hirtshals, er konkurrenten Rema 1000 samtidig klar til fortsætte med byggeplaner lige i nærheden, nemlig en helt ny forretning ved Svinget i Hirtshals.

Da Rema 1000 sidste år overtog Aldi-forretninger over hele landet, var det uvist, om Rema 1000 ville overtage den forholdsvise nye Aldi-forretning på Doggerbanke eller fortsætte deres byggeplaner.

Men nu kan regionschef for Rema 1000, Michael Delueran, bekræfte, at byggeplanerne bliver genoptaget.

- Det har været et større puslespil, der skulle gå op med de mange Aldi-butikker, som Rema 1000 overtog. Der har selvfølgelig været overvejelser i Hirtshals om at bruge Aldi-forretningen, men den er nu solgt, og så bygger vi i stedet nyt, siger Michael Deleuran.

Den nye Rema 1000 i Hirtshals bliver på 1200 kvadratmeter og ventes at åbne i løbet 2024 Kilde: Rema 1000

Mere central placering

For Rema 1000 handler det primært om en bedre og mere central placering, et mere tidssvarende byggeri og muligheden for flere parkeringspladser.

Den nuværende Rema 1000 i Hirtshals ligger på Banegårdspladsen.

- Vi regner også med en god omsætningsstigning ved denne fantastiske placering lige midt i byen, har udviklingschef i Rema 1000, Stephan Sørensen, tidligere udtalt om planerne. Der bliver tale om byggeri i op til 5,5 meters højde i røde teglsten, og de oprindelige planer lød på i alt 1200 kvadratmeter.

Der var en del debat om byggeplanerne i 2022, fordi det bliver nødvendigt at rive en bevaringsværdig tidligere politistation ned på Svinget. Men Hjørring Byråd gav alligevel grønt lys for byggeriet tilbage i februar 2022.

Ti huse skal væltes for at gøre plads til Rema 1000. Kilde: Hjørring Kommune

Michael Deleuran har ikke en nøjagtig tidsplan, men han forventer, at nedrivningen af de eksisterende bygninger snart går i gang, og den nye Rema 1000 ventes at slå dørene op i løbet af 2024.

Rema 1000 har i øjeblikket i alt 32 forretninger i Nordjylland.