Fartbøde var syv måneder undervejs

FREDERIKSBORG: Normalt går der kun en måneds tid, fra man bliver blitzet, til fartbøden sendes ud. Men i Nils Rasmus Hansens tilfælde gik der syv en halv måned, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han undrer sig over, at der kan gå så lang tid. For hvad er så formålet med fartbøderne?

- Hvis bøder skal forestille at være adfærdsregulerende, og ikke bare pengemaskiner, så er det sent at modtage et "wake up call" over et halvt år efter, at færdselsloven er overtrådt, siger Nils Rasmus Hansen til Frederiksborg Amts Avis.

Han understreger, at han selvfølgelig har betalt bøden, men i princippet ikke ved, om det var ham, der kørte bilen den pågældende dag.

- Når hændelsen ligger helt tilbage i januar, er det svært at huske, hvem der sad bag rattet, siger Nils Rasmus Hansen.

Atypisk

Pernille Brinch, centerchef ved Administrativt Center Øst, der håndterer fartbøder fra fotovogne, forklarer, at der normalt kun går omkring en måned, før fartbøden sendes ud.

- Det er helt atypisk, at der går så lang tid, før fartbøden sendes ud. Vi bestræber os på at få det første brev sendt ud så hurtigt som muligt, siger Pernille Brinch, der påpeger, at Nils Rasmus Hansens fartbøde kan være blevet forsinket af tekniske årsager.

Juridisk set er der ikke noget i vejen for, at bøden kan være syv måneder - eller længere tid - undervejs. Bøden forældes først efter to år.