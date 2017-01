NORDJYLLAND: 115 kilometer i timen.

Den høje hastighed blev rekorden, da ATK, den automatiske trafik kontrol fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi i går havde en fotovogn placeret på Thisted Landevej.

Og så var bilisten på billedet endda tydeligt fokuseret på sin mobiltelefon. Udover fartbøden på i størrelsesorden 3.000 kroner kan det koste bilisten yderligere 1.000 kroner i bøde.

I alt 2148 biler passerede fotovognen i de godt fem timer, kontrollen stod på.

108 af bilerne blev blitzet for at køre for stærkt - heraf de fem så meget, at det udover en større bøde også bliver til et klip i kørekortet.

En stribe tweets

Fartkontrollen kunne følges live på Nordjyllands Politis konto på det sociale medie, hvor der løbende i de godt fem timer blev udsendt adskillige oplysninger om hvordan arbejdet i fotovognen foregik.

Live-sendingerne fra fotovognen var et forsøg på fra Nordjyllands Politi at skabe opmærksomhed om den del af politiets arbejde og at sætte fokus på, at ATK-vognene er til for trafiksikkerheden og ikke er en pengemaskine, som de af mange beskyldes for at være, oplyser politiet.