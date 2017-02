NORDJYLLAND: Politiet behøver ikke følge bestemmelserne i færdselsloven omkring parkering, hvis det hindrer dem i at gøre deres arbejde. Derfor må politiets ATK-vogne med andre ord holde parkeret, hvor det for almindelige billister vil være ulovligt.

- Det kan være nødvendigt for os at holde steder, hvor det normalt er ulovligt, hvis vi vil lave fartkontrol på en strækning. Vi vurderer fra gang til gang, hvordan vi laver vores fartkontrol mest hensigtsmæssigt, siger vicepolitiinspektør Ole Juul Schmidt, leder af færdselsafdelingen i Nordjyllands Politi.

Spørgsmålet har rejst sig i kølvandet på historien om en pensioneret kørerlærer, der ikke vil betale sin bøde, fordi han mener, at politiet brød loven, da de fangede ham med blitzen.

Domstolene på banen

Nordjyllands Politi kan ikke kommentere på den konkrete sag, fordi den stadig kører.

I generelle vendinger påpeger de dog, at der altså er vide beføjelser for, hvor de må holde, så længe de ikke er til fare for den øvrige trafik. Det gør heller ingen forskel, at flere fotovogne nu bemandes af civile personer.

- Der står ingen steder i loven, at det skal være uddannet politi, og derfor gør det ingen forskel, siger Ole Juul Schmidt, der understreger, at det må være op til domstolene at afgøre, hvordan loven skal tolkes.