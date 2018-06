Farvel fra Larsen: Aalborg kommer til at spille om masser af medaljer

HÅNDBOLD: Far og søn gav hinanden et stort kram, da Aalborg-spillerne stod og så på, mens spillerne fra GOG fik bronzemedaljerne om halsen.

Direktør Jan Larsen kunne på håndboldbanen sige et sidste farvel til sønnen Martin Larsen, der med nederlaget i torsdagens bronzekamp sagde farvel til Aalborg Håndbold for i den kommende sæson at skifte til fransk håndbold.

Og bagspilleren er sikker på. at Aalborg også i de kommende sæsoner ruden ham forbliver en magtfaktor i dansk håndbold.

- Kampen her viser endnu engang, at vi er et hold, der altid giver det hele, selvom tanken faktisk var tom. Og det glæder jeg mig over, for jeg ved, at der venter mange flere slutspil, medaljekampe og europæiske oplevelser for i fremtiden. Der kommer nye spændende spillere ind, og de spillere, der allerede er her nu, kan en helt masse.

Aalborg Håndbold var i den forgangne sæson ude i 57 kampe, men det blev ikke til metal eller titler-

- Det har jo sådan været en lige ved og næsten-sæson for os, må vi erkende. Men jeg synes stadig, at vi kan kigge tilbage på det her år og være stolte af det, vi har leveret, siger Martin Larsen.