Farvel til en populær forstander

SÆBY: Der blev taget festligt og veloplagt afsked med forstander Brian Andersson på Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt.

Samtidig blev der budt velkommen til hans efterfølger på jobbet - Andreas Ingerslev Larsen.

Begrebet ordentlighed gik igen i flere af talerne til den Brian Andersson. Der manglede ikke ros for Anderssons treårige indsats på skolen. Såvel John Dohn, som er formand for bestyrelsen, samt viceforstander Jeannette Larsen roste hans store og små initiativer for at udvikle skolen, f.eks. indførelsen af e-sport i kombination med idræt, nye rejsetilbud, masser af hvid maling på væggene og "flydere" til eleverne.

Med mere end 30 år som lærer på skolen kan Torben Pihl sige goddag til sin fjerde forstander.

Da Brian Andersson fortalte ham og resten af lærerstab om sit jobskifte direktørstillingen på Frederikshavn Handelsskole, havde Pihl på dagen vanskeligt ved at skjule sin skuffelse over udsigten til at skulle undvære en højt respekteret chef. Men alle ansatte glæder sig nu på Andersson vegne og ser tilbage på tre år med en visionær leder, der har skabt en god arbejdsplads, højnet skolens faglige niveau og formået at have over 110 elever hvert skoleår.

Med lidt sommerfugle i maven glæder Ingerslev Larsen sig til august, hvor han skal modtage sit første elvehold. Men med den konstruktive overdragelse han har modtaget af sin forgænger, fra bestyrelsen og personalet, føler han sig klar til opgaven.