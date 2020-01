Farvel til Facebook? Disse tech-tendenser rykker i år

* Den øgede digitalisering har fået flere til at søge i den modsatte retning. Her er tre nye begreber, du skal kende.

* Appathy: I dag kan man dårligt tjekke sin bank eller se sin vagtplan uden at downloade en specifik app. Derfor taler nogen om en ”apati over for apps”, hvor forbrugeren irriteres over, at skulle downloade apps hele tiden.

* Anti smart devices: Mange elektriske apparater kan i dag logges på internettet - og selv dit nye køleskab, ovn og højttalersystem kan tale sammen. Derfor undgår nogle bevist smart devices.

* Digital detox: Bevist fravalg af elektronik. Det kan være caféer, mødelokaler eller feriecentre, hvor man bevist vil være fri for telefoner.

Kilder: Future Navigator, elektronikmedierne Vox, Recode og Flux Trends.