AALBORG: Et kulørt og skævt interiør. Et populært madkort. Fest og farver.

I mange år var Ib Rene Cairo på hjørnet af Reberbansgade og Svendsgade byens førende sted at hænge ud - uden for Jomfru Ane Gade. De senere år har den skiftet ejer ad flere omgange. Senest, da far og søn - Finn og Jesper Bøgedahl - overtog den sidste forår i et forsøg på at puste nyt liv i den aldrende herre. Men forgæves.

Læs hele historien på aalborg:nu