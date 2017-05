Farvel til udlændinge - på nær én

Frederikshavn White Hawks beholder blot en enkelt importspiller - Jens Henrik Tönjum

FREDERIKSHAVN: De hvide høge i Frederikshavn tager afsked med alle deres udenlandske ishockeyspillere - på nær en enkelt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Elite Nord, der driver isligamandskabet.

- Som tidligere oplyst, har vi sammen med cheftræner Mario Simioni arbejdet på højtryk de sidste tre uger, med at få spillertruppen til den kommende sæson på plads. Der er blevet evalueret med trænerteamet, og der har løbende været spillersamtaler med både danske og udenlandske spillere, skriver Elite Nord i pressemeddelelsen.

Elite Nord offentliggjorde tidligere fredag, at der er indgået en et-årig forlængelse af kontrakten Jens Henrik Tönjum.

- Vi kan nu oplyse, at han er den eneste importspiller, som fortsætter i White Hawks til den kommende sæson, lyder det i pressemeddelelsen.

Det betyder et farvel til Bretton Stamler, Dave Liffiton, Luka Vidmar, Jeff Ulmer, Tyler Mosienko. Derudover er det tidligere kendt, at Marcus Olsson rejser til Rungsted, og at Colin Vock efter tre sæsoner i Vendsyssel vender tilbage til de danske mestre Esbjerg Energy.

Jens Henrik Tönjum kom til Frederikshavn White Hawks i sidste sæson som et lidt ubeskrevet blad.

- Det er en spiller vi stadig ser udviklingspotentiale i, og vi er sikre på at han allerede til næste sæson bliver en spiller, der kommer ind og tager endnu mere ansvar på holdet, lyder begrundelsen for kontraktforlængelsen.