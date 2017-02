GATTEN: En af golfsportens mest farverige spillere - 50-årige John Daly - har meldt sin ankomst til årets udgave af European Tour golfturneringen Made In Denmark, der afvikles på Himmerland Golf og Spa sidst i august.

Det skriver Golfbladet i sit nyeste nummer, der er på gaden nu.

John Daly er ikke bange for ikke helt at følge den normale etikette indenfor golf. Han kan godt lide en øl eller to og har også været storryger, ligesom den fysiske form ikke altid peger hen mod en elitesportsmand. Og så kan amerikaneren også lide at klæde sig farverigt.

Men han er også kendt for at slå rigtigt langt med en golfbold.

Hørt om Himmerland Hill

- Jeg har hørt så meget godt om turneringen og har set det der korte par 3 hul (Himmerland Hill; Red.) på tv, så da jeg alligevel er i Europa og spille med i Czech Open ugen efter tænkte jeg, at jeg ville tage oplevelsen i Himmerland med, siger Jphn Daly til Golfbladet.

- Stemningen er meget hyggeligere og mere afslappet end her i USA, uddyber den farverige spiller sin beslutning om at spille med i Himmerland.

Du kan læse hele historien i Golfbladet