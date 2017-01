AALBORG: Fast tilknyttede læger rykker ind på syv af Aalborg Kommunes plejehjem.

Fem plejehjem har allerede fra 1. januar fået tilknyttet en fast læge, og fra 1. februar bliver yderligere to plejehjemføjet til på listen.

De fast tilknyttede læger skal ifølge kommunen bl.a. skabe større tryghed og færre indlæggelser.

- Vi ved, at et tæt samarbejde mellem beboer, plejepersonale og læge gavner den enkeltes beboers sundhed blandt andet på grund af færre indlæggelser og mindre forbrug af medicin. Og det kan måles på deres livskvalitet. Derfor har vi presset på for at få ordningen i gang hurtigst muligt, siger ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K) i en pressemeddelelse.

Nye beboere på de syv plejehjem får automatisk tilbudt at skifte til plejehjemmets faste læge. De syv plejehjem er Lundbycentret, Toftehaven, Solsidecentret, Fjordparken, Hassinghave, Solgården og Ulstedparken.