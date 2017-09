Fastspændt patient får tilkendt erstatning for lussing

NORDJYLLAND: Region Nordjylland anerkender, at menneskerettighederne blev krænket, da en patient i 2014 fik tildelt en lussing af en plejer, mens han var tvangsfikseret på en psykiatrisk afdeling.

Det er resultatet efter en afgørelse i Retten i Aalborg. Retten slår i en dom samtidig fast, at Region Nordjylland skal betale 25.000 kroner i erstatning til den 28-årige patient.

Regionen var blevet sagsøgt af patienten, der ville have anerkendt, at menneskerettighederne blev krænket. Region Nordjylland accepterede herefter at anerkende krænkelsen og betale erstatningen.

Patientens advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, er tilfreds med dommen, som faldt 12. september.

- Det er afgørende for min klient at få genoprejsning i denne sag. Han har ventet i næsten tre år på, at nogen ville tage affære i denne sag.

- Han lå jo fikseret i en seng på et psykiatrisk hospital og blev tildelt en lussing, siger han.

I sagen anerkender Region Nordjylland, at den har tilsidesat Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel tre. Den forbyder tortur samt umenneskelig og nedværdigende behandling.

Det har været vigtigt for patienten at få anerkendt krænkelsen, forklarer advokaten.

- Det er i en eller anden forstand et symbolsk beløb, han får, så det er mere anerkendelsen i, at myndighederne har handlet forkert, siger Tobias Stadarfeld Jensen.

Lussingen førte også til en straffesag mod plejeren, men i retten blev plejeren frifundet for vold.

Trods frifindelsen har det stadig været muligt for patienten at få placeret et ansvar for episoden.

- Der er forskel på et erstatningspligtigt ansvar og et strafferetligt ansvar. Her er det regionen, arbejdsgiveren, der er sag imod, hvorimod straffesagen personligt angik plejeren, forklarer advokaten.

