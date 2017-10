FBI har ingen terrorforbindelser fundet i Las Vegas

Det amerikanske føderale politi fortæller, at der ingen kendte forbindelser er mellem angrebsmanden i Las Vegas og terrorgrupper.

Søndag aften lokal tid åbnede den 64-årige Stephen Paddock ild mod tilskuerne til en musikfestival fra et værelse på et nærliggende hotel.

Mandag eftermiddag tog den radikale, sunnimuslimske bevægelse Islamisk Stat ansvaret for angrebet og anførte, at Stephen Paddock skulle være rekrutteret for flere måneder siden.

Det er der dog ingen tegn på skulle være tilfældet, siger en talsmand for det føderale politi, FBI, på et pressemøde mandag.

- Vi har ikke fundet nogen forbindelse med nogen internationale terroristgrupper.

- Vi arbejder nu med vores partnere på at finde ud af, om det er helt sikkert, sagde talsmanden på pressemødet.

/ritzau/