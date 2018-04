FBI ransager Donald Trumps advokats kontor og hjem

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) har mandag ransaget USA's præsident Donald Trumps advokat Michael Cohens kontor og hjem i New York.

Det skriver The New York Times og nyhedsbureauet Reuters.

I forbindelse med ransagningen har FBI beslaglagt en række "meddelelser". Det bekræfter Cohens advokat Stephen Ryan i en udtalelse.

Her siger advokaten samtidig, at ransagningen blev foretaget efter ønske fra særlig anklager Robert Mueller.

- Jeg er blevet oplyst af føderale anklagere om, at New York-aktionen skete delvist på grund af en forespørgsel fra den særlige anklager Robert Mueller, skriver Stephen Ryan i en udtalelse.

Robert Mueller leder efterforskningen af, hvorvidt medlemmer af Trumps stab samarbejdede med Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

Michael Cohen har dog været helt central i en anden sag. Nemlig om en betaling til den amerikanske pornoskuespiller Stormy Daniels.

Daniels hævder, at hun modtog 130.000 dollar fra Cohen for at tie stille om et påstået seksuelt forhold til Donald Trump. Hun siger også, at hun blev truet til tavshed, da hun i 2011 forsøgte at sælge historien.

En unavngiven kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at information i relation til Stormy Daniels er blandt mandagens beslaglagte genstande.

Det er dog endnu ikke officielt bekræftet, hvad der er blevet beslaglagt.

Ifølge Washington Post er der blandt andet også tale om dokumenter, der hverken relaterer sig til Muellers undersøgelser eller Stormy Daniels.

Avisen skriver således, at politiet undersøger Cohen for mulig banksvindel og for overtrædelser af reglerne for kampagnemidler.

Donald Trump kalder mandag aften lokal tid ransagningen for en "heksejagt".

- Det er en skammelig handling, det er fuldstændig en heksejagt. Det er et helt nyt niveau af urimelighed, siger Donald Trump på en presseseance i Washington.

/ritzau/