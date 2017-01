Is og sne har sænket hastigheden

20 sekunder efter tillægstiden var udløbet, havde Messi et skud på stolpen.

Athletic Bilbao havde alle mand i feltet, og med lidt held lykkedes det baskerne at forsvare sejren hjem.

Syv minutter senere overgik samme skæbne Ander Iturraspe, og så stod der for alvor FC Barcelona på det hele.

Blot tre minutter senere viste den spændende Inaki Williams prøver på sit store talent. Den 22-årige spanier straffede en Barcelona-fejl ved til slut at banke 2-0-målet i kassen uden chance for gæsternes målmand, Marc-Andre ter Stegen.

Den 35-årige angrebsveteran Aritz Aduriz bragte hjemmeholdet foran efter 25 minutter, da han fik en sukkerbold serveret ved fjerneste stolpe og let kunne heade føringen ind.

Athletic Bilbao, der ligger nummer syv i Primera Division, chokerede de forsvarende vindere af pokalturneringen med to scoringer lige efter hinanden i første halvleg.

Kampen var den første af to i ottendedelsfinalen i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Der er returopgør i Barcelona i næste uge.

BILBAO: Athletic Bilbao leverede torsdag en gedigen overraskelse, da det nordspanske hold trods to udvisninger dukkede FC Barcelona og vandt 2-1.

Athletic Bilbao fik to røde kort, men vandt alligevel 2-1 over FC Barcelona.

