Dansk fodboldklub bortviser træner for krænkende billeder

HERNING: Fodboldklubben FC Midtjylland har bortvist en ungdomstræner, der har krænket ungdomsspillere ved at sende billeder og sms’er af seksuel karakter til dem.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse fra FC Midtjylland.

- I forbindelse med anmeldelsen oplyste fodboldklubben, at en mandlig ungdomstræner har sendt billeder med et seksuelt indhold til flere mindreårige drenge, der spiller i klubben, lyder det fra politiet.

Manden er nu anholdt og sigtet.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er sket fysiske overgreb. Men både børn og forældre er selvfølgelig påvirkede af situationen, og vi samarbejder med fodboldklubben om at tage hånd om dem på en god måde, siger politikommissær Henning Præstegaard i en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

FC Midtjylland blev bekendt med sagen tirsdag aften og valgte straks at bortvise og politianmelde den pågældende træner.

- Trænerens handling afviger på enhver tænkelig måde fra de værdier, FC Midtjylland er bygget på, hvorfor vi arbejder med nultolerance i den slags sager.

- Vi er meget kede af den dårlige adfærd og manglende dømmekraft hos en af vores trænere, og vi gør alt for at hjælpe og drage omsorg for alle, der er berørte af sagen, skriver FC Midtjylland i meddelelse, der er underskrevet af administrerende direktør Claus Steinlein.

