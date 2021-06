FC Midtjylland henter Henrik Dalsgaard hjem til Danmark

HERNING:Henrik Dalsgaard vender tilbage til Danmark efter fem et halvt år i udlandet.

Mandag oplyser FC Midtjylland, at den 31-årige højre back har skrevet under på en tre år lang kontrakt med superligaklubben.

Dalsgaard skifter fra engelske Brentford på en fri transfer, da hans kontrakt med danskerklubben står til at udløbe 30. juni.

- Jeg ser et rigtig interessant match med FC Midtjylland, fordi det er en nytænkende og ambitiøs klub, der har etableret sig blandt de bedste hold i Danmark, og de spiller for at vinde Superligaen hver sæson, siger Dalsgaard i pressemeddelelsen.

- Mine egne og FCM’s ambitioner er ikke til at tage fejl af. Vi skal i europæiske gruppespil, og vi skal vinde mesterskaber. Jeg er en vinder, og jeg kommer hertil for at fortsætte jagten på trofæer.

For nylig var Dalsgaard med til at føre Brentford til oprykning til Premier League, da holdet - med Dalsgaard i startopstillingen - vandt playoff-finalen mod Swansea om en plads i Englands bedste række.

Dalsgaard har en fortid i AaB, som han spillede for fra 2009 til 2016. Her skiftede han 1. januar til belgiske Zulte Waregem, inden turen halvandet år senere altså gik til Brentford.

- Vi er stolte af og privilegerede over, at en spiller, som har været med til at rykke Brentford op i Premier League, vælger FC Midtjylland som sit næste skridt i karrieren. Han har sat et fantastisk aftryk i Brentford, så vi er meget tilfredse med at få ham til klubben, siger FCM-sportschef Svend Graversen.

På landsholdet er det blevet til 26 optrædener. Senest i oktober 2020. Dalsgaard er ikke med i den danske EM-trup. Han fik sin debut på nationalmandskabet i 2016 i en testkamp mod Island, der blev spillet på Dalsgaards kommende hjemmebane i Herning.

FC Midtjylland sluttede den netop overståede sæson i Superligaen som nummer to og fik sølvmedaljer.

FC Midtjylland og Brentford har samme ejer, engelske Matthew Benham.

