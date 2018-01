FC Midtjylland henter Sviatchenko på lejekontrakt

FODBOLD: Fodboldklubben FC Midtjylland opruster på spillerfronten i jagten på at vinde det danske mesterskab i foråret.

På et pressemøde i Billund Lufthavn tirsdag morgen præsenterede klubben forsvarsspilleren Erik Sviatchenko.

Han fortæller selv, at han valgte at slå til, da han fik chancen for at komme til sin gamle klub på en seks måneder lang aftale.

- Jeg vidste, jeg skulle finde en ny klub, og jeg har haft flere muligheder. Da jeg skulle vælge, var jeg dog ikke i tvivl om, at jeg ville tilbage det midtjyske – min hjerteklub, min ungdomsklub.

- Det er et virkelig spændende projekt, og jeg glæder mig helt vildt til at spille med om det danske mesterskab, lyder det fra Erik Sviatchenko.

Han skiftede i sin tid til FC Midtjylland som ungdomsspiller og var siden en del af førsteholdet fra 2009 til 2016.

Sviatchenko blev anfører og var med til at vinde klubbens første mesterskab i sæsonen 2014/15, inden han i januar 2016 skiftede til skotske Celtic.

Her lagde han godt ud, men siden kom skader i vejen, og der var efterhånden langt til fast spilletid for den 26-årige Sviatchenko.

Nu står han i stedet med gode chancer for at vinde sit andet mesterskab med FC Midtjylland, der inden foråret topper Superligaen med ét point ned til Brøndby på andenpladsen, mens FC København er 18 point efter som nummer seks.

Sportschef Svend Graversen er ikke i tvivl om, at Sviatchenko kan bidrage stort i mesterskabskampen.

- Erik har stået i mesterskabskampen tidligere, og den rutine kan vi drage nytte af.

- Vi ved, hvad Erik står for som fodboldspiller, og de fodboldmæssige og menneskelige egenskaber han besidder, er vi glade for at kunne trække på, siger Svend Graversen.

Sviatchenko debuterede på A-landsholdet i 2015 og er i alt noteret for fem A-landskampe. Den seneste var en venskabskamp mod Skotland i marts 2016.

/ritzau/