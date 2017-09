FC Midtjylland satte AGF på plads

FC Midtjylland indtager Alka Superligaens andenplads, efter at midtjyderne i sikker stil besejrede AGF med 3-0 på udebane.

Begge mandskaber fik store tilbud i kampens indledning. Efter seks minutter blev Rasmus Nissen spillet helt fri i højre side, men AGF-keeper Aleksandar Jovanovic kom flot ud af sit mål og afværgede.

Det samme gjorde målmandskollega Jesper Hansen i FCM-målet to minutter senere, da Mustafa Amini helt ud af det blå afdriblede tre mand og var alene igennem.

Efter 24 minutter var der dog intet at gøre for AGF-målmanden, da Paul Onuachu steg til vejrs og flot headede bolden i mål efter et indlæg fra Jakob Poulsen.

Onuachu kunne have fordoblet føringen kort før pausen, da han kom først frem til en bold i det lille felt. Nigerianeren sparkede dog på overliggeren, og FCM kunne derfor gå til pause med en 1-0-føring.

Gæsterne kom buldrende ud til anden halvleg og pressede aarhusianerne i bund.

Både Paul Onuachu og Alexander Sørloth dominerede AGF-forsvaret i luftspillet, hvilket konstant resulterede i flere muligheder for at udbygge føringen.

Overtaget gav pote, da Adama Guira nedlagde Tim Sparv i AGF-feltet efter 67 minutters spil, hvilket blev takseret til et straffespark. Jakob Poulsen eksekverede på sikker vis og bankede midtjyderne i front med 2-0.

Begge forsvar holdt åbent hus og tillod store chancer mod kampens afslutning. FCM cementerede dog sejren i overtiden, da Marc Dal Hende trampede bolden over stregen efter stort klumpspil.

FCM tog dermed en sikker 3-0-sejr, som AGF aldrig var tæt på at presse.

AGF møder på fredag oprykkerne fra Helsingør på udebane, mens FCM hjemme tager imod AaB på søndag.

/ritzau/