FC Midtjylland sikrer første sæsonsejr mod AaB

AALBORG:FC Midtjylland vandt lørdag 1-0 over AaB i et superligaopgør, hvor midtjyderne var stærkt dominerende.

Det var et bevægeligt og frigjort FC Midtjylland-hold, der fra første fløjt sad på kampen på Aalborg Portland Park.

Mandskabets indstilling var særdeles offensiv, hvilket hurtigt gav hjemmeholdet problemer med at følge med.

Selv om aalborgenserne var mest boldbesiddende gennem opgøret, blev de presset i bund på flere parametre. Det betød også, at AaB kom frem til meget få chancer. Især de fremadrettede afleveringer viste sig som en mangelvare.

Mens meget af nordjydernes spil foregik i egne kæder i forsvaret og på midtbanen, kom FC Midtjylland lynhurtigt frem på banen. Det kastede mange store chancer af sig. Især gennem første halvleg blev AaB’s forsvarsspillere presset af gæsternes fysik og hurtighed.

Kort inde i kampen kom Junior Brumado til gæsternes første store chance fra klos hold. Han ramte også stolpen, hvorefter bolden blev dirigeret ind på målmand Jacob Rinne og videre mod mål. Svenskeren formåede dog at vifte bolden væk i tide.

Efter knap 20 minutter scorede Mikael Andersson for gæsterne på et hovedstød. Men efter en tænkepause i VAR-vognen blev målet underkendt for offside.

Til gengæld holdt målet, da Brumado kort efter bragte FC Midtjylland foran. En af flere velplacerede afleveringer ind gennem AaB-feltet endte ved den store angriber, der ved hjælp af en spillerafretning samt stolpen scorede sit første sæsonmål.

Efter pausen kom AaB bedre med i spillet og fik flere bolde dirigeret ind i Midtjylland-feltet. Men det blev aldrig til nogen store chancer for det nordjyske hjemmehold.

Det er FC Midtjyllands første sejr i den nye sæson, da sidste sæsons sølvvindere tabte til OB i første runde.

/ritzau/

