HERNING: FC Midtjylland havde ikke held til at få omstødt Tim Sparvs anden advarsel i weekendens superligaopgør mod Viborg.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser tirsdag, at dommer Michael Johansens handlede korrekt.

Efter en time valgte Michael Johansen at give den finske midtbanespiller den anden advarsel i kampen for at stemple en Viborg-spiller på benet. Det skete i forbindelse med en positionskamp ved et frispark.

Allerede i første halvleg havde Sparv fået en påtale af dommeren for at hindre spillet i at blive fløjtet i gang ved et hjørnespark.

Advarslen var ekstra dyr for Tim Sparv og FCM, der måtte forlade banen, da han slæbte rundt på et gult kort fra første halvleg.

FCM er derfor uden Tim Sparv, når midtjyderne på fredag møder Randers FC i Superligaen.

Kampen mellem FCM og Viborg sluttede 0-0.

