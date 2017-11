FC Thy jagter førstepladsen

THISTED: I sidste uge kunne FC Thy-Thisted Q fejre, at billetten til kvalifikationsspillet til 3F-ligaen var i hus. Der var dog stadig to spillerunder tilbage, og søndag beviste holdet, at de ingen intentioner har om at gå ned i gear.

Der gik ikke mere end syv sekunder, før Malene Sørensen satte bolden i netmaskerne for første gang, da en lang aflevering fra Line Saustrup fuldstændigt fangede Lyseng på det forkerte ben.

- Det er det hurtigste mål, jeg har set i mine 23 år som træner, siger Torben Overgaard, der bare seks minutter senere så det blive 2-0 efter et lignende sammenspil.

Lyseng fik reduceret to gange i første halvleg, hvor Malene Sørensen fortsatte med at bombe, og det gav en pauseføring på 4-2 efter fire scoringer af topscoreren.

- Vi fik en forrygende start på kampen og spillede en offensivt rigtig god første halvleg. De burde ikke have fået to mål fortæller FC Thy-træneren, der til gengæld så sit hold fortsætte målscoringen i anden halvleg, selvom niveauet faldt en smule.