FC Thy-piger udtaget til landsholdet

THISTED: Sophie Gravesen, Nors, og Ellen Frank Mitchel, Thisted, er begge blevet udtaget til U16-landsholdets bruttotrup i fodbold, og er dermed blandt de 30 bedste spillere i landet i deres årgang. Den flotte hæder er tilfaldet pigerne efter mange års træning, og fælles for dem begge er, at de har spillet i FC Thy siden klubbens stiftelse for fire år siden.

- Jeg er meget glad og også stolt over at være udtaget til bruttotruppen. Det betyder, at jeg kan blive ved med at udvikle mig ved siden af mine klubtræninger og jeg håber, at det fører flere gode fodboldminder med sig, siger Sophie Gravesen, der tidligere har spillet i Nors Boldklub.

Ellen Frank Mitchell, tidligere Koldby/Hørdum IF, og Sophie Gravesen mødes første gang med bruttotruppen til august. Herefter er drømmen at blive en del af den endelige U16-trup. Begge piger har det sidste år været en del af FC Thys U18 DM-hold, mens de også har optrådt på U15 og U16 ligaholdene.