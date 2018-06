FC Thy slutter ubesejrede

THISTED: Den helt store fejring af den sensationelle oprykning til 3F Ligaen er overstået, men FC Thy - Thisted Q havde lørdag stadig et enkelt hængeparti at tage sig af med kampen i den sidste spillerunde mod Vildbjerg på hjemmebane.

Det blev til ét mål sent i hver halvleg til hvert hold, og derfor delte de to hold i porten. Det betyder samtidig, at FC Thy slutter sæsonen ubesejrede.

- Det var afslutningen på en helt fantastisk sæson. Vi gik ubesejrede gennem kvalifikationsrækken, og det er noget, vi aldrig havde turdet drømme om eller tro på, siger thyboernes træner Torben Overgaard.

I de sidste sekunder af første halvleg var måldronning Malene Sørensen på spil. Anfører Matilde Kjeldgaard smed en diagonalbold op i fødderne på angriberen, der tog ét træk og placerede den iskoldt uden om Vildbjergs målmand.

Vildbjerg lugtede blod

Kort inde i anden halvleg fik gæsterne at vide, at B93 var bagud, som var en nødvendighed for, at Vildbjerg skulle kunne snuppe pladsen, og så ændrede holdet formation i jagten på et comeback.

- De pressede os virkelig hårdt, og det fik vi ikke løst ordentligt, siger Torben Overgaard.

Vildbjerg fik udlignet til 1-1 på en dødbold efter 90 minutters spil, men mere blev det ikke til. Til gengæld kunne de trøste sig med, at det ikke havde været nok med en sejr, da B93 spillede uafgjort.

- Jeg kan kun rose pigerne for, at vi stadig fandt motivation til at levere sådan en indsats, selvom vi intet havde at spille for. Jeg er fint tilfreds med det ene point, fortæller Torben Overgaard.